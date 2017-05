VIDEO: Dame steelt bloemen aan gevel bakkerij

Door: Alexander Haezebrouck, HR

8/05/17 - 17u25 Bron: Eigen berichtgeving, Facebook

video Bij een bakkerij in Zwevegem ging een oudere dame vanmorgen doodleuk ervandoor met twee bloempotjes die tegen de gevel van de bakkerij stonden.

Op de camerabeelden van de bakkerij is te zien hoe een dame met haar grijze Citroën Saxo voor de zaak stopt en haar koffer open doet. Na wat twijfelen, grijpt ze twee bloempotjes mee en steekt ze in haar koffer. De bakker was binnen en had alles zien gebeuren op zijn televisietoestel. Hij liep nog naar buiten en klopte op haar achterruit, maar de vrouw twijfelde niet en zette haar tocht verder. De bakkerij verwittigde meteen de politie. De beelden werden ook verspreid via Facebook.