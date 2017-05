140.000 kinderen lopen mijl per dag

Door: redactie

8/05/17 - 15u57 Bron: vtmnieuws.be

video

Acht maanden na de start lopen al 140.000 kinderen elke dag één mijl, ongeveer anderhalve kilometer. 'One mile a day' heet het project en het is in september gestart in 700 basisscholen. Het maakt kinderen niet alleen fitter, de leerkrachten merken ook dat ze zich daarna beter kunnen concentreren. Het initiatief komt uit Schotland, vandaar één mijl. Dat is voor kinderen niet voldoende beweging per dag, maar het is wel een goed begin. Olympisch kampioene Tia Hellebaut is meter van het project. "Je merkt dat de alternatieven om niet te bewegen heel groot zijn: computer, tablet, tv... Die extra tien tot vijftien minuten per dag kunnen echt wel het verschil maken op lange termijn." 700 basisscholen in ons land doen al mee, dat zijn in totaal 140.000 kinderen. Er is geen materiaal voor nodig, en leerkrachten kiezen zelf wanneer ze naar buiten trekken, meestal tussen twee lessen.