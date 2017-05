Geen geurhinder meer in Aalst, oorzaak nog onduidelijk

SPS

8/05/17 - 17u22 Bron: Belga

De brandweer zette een op water aangedreven luchtpomp in om de riolering te verluchten. © TVDN.

De oorzaak van de stank uit de riolen in Aalst is nog niet bekend, maar er is vandaag geen enkele melding van geurhinder meer binnengekomen. Dat zegt burgemeester Christoph D'Haese. "Morgenavond verwachten we meer duidelijkheid over de resultaten van de laatste stalen."