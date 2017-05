Straf met uitstel voor poetsvrouw die steelt uit spaarpotten van kinderen

EB

Brugge Een 52-jarige poetsvrouw uit Brugge is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot zeven maanden voorwaardelijke celstraf voor diefstal bij haar klanten. G.D. ging aan de haal met geld uit de spaarpotten van de kinderen van het gezin. Ze kreeg een effectieve geldboete van 600 euro opgelegd.

De familie C. merkte begin 2016 dat er al een hele tijd geld uit de woning verdween. Daarom installeerden ze een camera en noteerden ze de serienummers van het geld in de spaarpotten van hun twee dochters. In februari 2016 bleek er toch opnieuw 50 euro verdwenen. De poetsvrouw ontkende tot ze door haar klanten op het serienummer van het biljet werd gewezen. Volgens de burgerlijke partijen had G.D. op die manier al ongeveer 800 euro gestolen. In een bakkerij had de beklaagde eerder al een portefeuille gestolen.



G.D. verdedigde zichzelf op het proces. "Ik heb dat maar die ene keer gedaan. Ik had er onmiddellijk spijt van en heb die 50 euro net als die portefeuille teruggegeven. Ik zweer op mijn pa dat ik niet meer gestolen heb." De beklaagde legde uit dat ze het geld eigenlijk 'leende' om nieuwe schoenen te kopen. "Hoe durf je? Besef je niet hoe dat voor die kinderen moet zijn? Ben je niet beschaamd?", haalde de rechter op de vorige zitting uit naar de poetsvrouw.