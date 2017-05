Prins Laurent geeft spullen aan kringloopwinkel

bewerkt door: mvdb

8/05/17 - 15u43 Bron: Belga

Of prins Laurent babyspullen kwam doneren, is niet geweten. © belga.

Heverlee (Leuven) Prins Laurent is deze ochtend in de kringloopwinkel Spit in Heverlee een aantal spullen komen afgeven. Het bezoek van de prins, die regelmatige donaties doet aan deze kringloopwinkel, kaderde in de eerste Dag van de Gever. Omdat de prins zaterdag niet kon langskomen, werd zijn bezoek uitgesteld tot vandaag.

Op de Dag van de Gever waaraan 135 kringwinkels in Vlaanderen meewerkten, kregen donoren een cadeautje.



Prins Laurent werd in Heverlee rondgeleid in het inzamelcentrum van Spit, dat momenteel in Heverlee, Leuven-centrum en Wespelaar kringloopwinkels uitbaat en onlangs met Televil (met winkels in Vilvoorde, Dilbeek, Opwijk, Sint-Pieters-Leeuw en Halle) en andere initiatieven uit de sociale economie in Vlaams-Brabant opging in Vites.



590.000 betalende bezoekers

De acht Vlaams-Brabantse kringloopwinkels kregen in 2016 samen 590.000 betalende bezoekers over de vloer en verkochten circa 9.000 ton goederen. In de acht winkels werken 580 mensen. Het grootste deel van hen is tewerkgesteld in statuten zoals art.60 van de OCMW-wet en vindt elders moeilijk werk. De 135 kringwinkels in Vlaanderen zamelden in 2016 in totaal 72.931 ton in en stellen 5.400 personen te werk.



Wat de prins vandaag kwam doneren, werd niet bekendgemaakt. Lieven Van der Stock, directeur van vzw Spit, zei dat de prins regelmatig langskomt om spullen af te geven. In een gesprek met het persagentschap Belga sprak de prins zijn grote waardering uit voor dergelijke kringloopwinkels. Hij wees hierbij niet alleen op ecologische aspecten, zoals de recyclage van producten die anders op de afvalberg zouden belanden, maar ook op het belang van de sociale werkgelegenheid in deze sector.



De prins stelde ook de initiatieven die Spit neemt op vlak van duurzame energieproductie op prijs. Zo is het grootste deel van de elektriciteit die nodig is in hun gebouw afkomstig van zonnepanelen op het dak.