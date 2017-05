Dertigtal bezoekers van dance-event in Gent met drugs betrapt

Door: redactie

8/05/17 - 12u44 Bron: Belga

Tijdens een dance-event in Flanders Expo in Gent zijn zaterdag 34 personen betrapt op het bezit van drugs. Dat meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. Via het systeem van de onmiddellijke minnelijke schikking heeft het gerecht 5.710 euro geïnd in ruil voor het afzien van verdere vervolging.