Tot dertig jaar cel voor roofmoord op cafébaas

Hoboken De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Saïd S. (33) en Youssaf H. (25) veroordeeld tot respectievelijk 30 jaar en 25 jaar cel voor de roofmoord op Hikmet Bildirici (47). De uitbater van café Draaiboom in Hoboken werd vorig jaar doodgestoken en beroofd van zijn inkomsten. Mohammed E.B. (32), Marouane B. (28) en Fouad G. (24) kregen celstraffen tot een jaar voor schuldig verzuim.

Het was een klant die op 26 april 2016 het levenloze lichaam van Hikmet Bildirici aantrof in zijn café op de hoek van de Krekelstraat met de Antwerpsesteenweg. De uitbater was met negen messteken gedood. De kassa, de bingokasten en zijn portefeuille waren leeggeroofd. Mohammed E.B. gaf zich een dag later bij de politie aan en leidde de speurders ook naar de vier andere beklaagden.



Saïd S. en Youssaf H. hadden volgens de drie andere beklaagden het slachtoffer aangevallen. Saïd S. had als eerste een mes getrokken en het wapen op de keel van de cafébaas gezet. Youssaf H. had het slachtoffer mee beroofd. Volgens Marouane B. had ook Youssaf H. een mes vast.



Saïd S. en Youssaf H. ontkenden allebei dat ze gestoken hadden en schoven de schuld naar elkaar door. Saïd S. gaf wel toe dat hij het slachtoffer bestolen had, omdat hij veel geld verspeeld had op de bingokasten van het café.