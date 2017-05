BMW van de baan geduwd bij achtervolging

Toon Verheijen

8/05/17 - 11u24 Bron: Eigen beroichtgeving

© De Roeck.

Antwerpen De politie heeft maandagmorgen een BMW na een lange achtervolging tot stilstand kunnen brengen.

De achtervolging startte in Antwerpen en eindigde op de Schotensteenweg in Sint-Job-in-'t-Goor. Daar werd de wagen klemgereden in de berm. De inzittende is overgebracht naar het politiekantoor. Het is niet duidelijk waarom de man op de vlucht sloeg. Tijdens de achtervolging moest in de Eikendreef een voetganger opzij springen om niet aangereden te worden. Die liep daarbij lichte verwondingen op. Het slachtoffer is voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.