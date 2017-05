Twintig jaar cel voor man die zorgbehoevende moeder (83) wilde helpen door haar te doden

EB

In dit huis in de Deuzeldlaan woonde Eric met zijn moeder. © Marc De Roeck.

Merksem De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Eric V.d.B. (58) veroordeeld tot twintig jaar cel voor oudermoord. Hij had vorig jaar zijn zorgbehoevende moeder Martha Van Hoof (83) verstikt met een kussen in hun appartement op de Deuzeldlaan in Merksem. Hij kreeg twee jaar meer dan gevorderd werd.

De vijftiger was op 16 maart 2016 zelf naar de politie gestapt met de boodschap dat hij zijn moeder gedood had in haar slaap. Toen de hulpdiensten het appartement binnengingen, troffen ze daar inderdaad haar levenloze lichaam aan.



Eric woonde al twintig jaar bij zijn moeder en verzorgde haar. Ze kampte de laatste jaren met hart-, nier-, maag-, darm- en rugproblemen en ging volgens hem snel achteruit. Martha at niet meer en weigerde ook haar medicatie in te nemen. Ze zou meermaals tegen hem gezegd hebben dat ze niet meer wilde leven.



Toen hij in de nacht van de feiten om 3 uur langs haar slaapkamer was gepasseerd, besloot hij om zijn moeder te helpen door haar te doden. Hij haalde een kussen van zijn bed en drukte het acht minuten op haar gezicht. Ze had zich volgens hem niet verweerd.



Daarna had hij een taxi gebeld en was hij naar een bankautomaat gereden, waar hij 1.300 euro afhaalde. Vervolgens ging hij naar Antwerpen, waar hij verschillende cafés bezocht en wat rondwandelde, alvorens zich aan te geven. Hij vertelde de politie dat hij voor altijd naar de gevangenis wilde.