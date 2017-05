Jonge mama van bus gezet: "Als uw kind niet stopt met wenen, vlieg je van de bus"

ELS DALEMANS

Selien en haar dochtertje bij de halte waar ze gedwongen moesten afstappen. © Aerts.

Een jonge mama is zaterdag door een chauffeur van De Lijn van de bus gezet omdat haar dochtertje van 1 huilde. "Eerst had de bestuurder nog geroepen dat ze moest zwijgen", zegt Selien Huysmans (20) uit Begijnendijk. "Twee haltes verder was zijn geduld op."

Zaterdag even voor 17 uur was Selien Huysmans samen met haar dochtertje op de bus gestapt aan het station in Mechelen, op lijn 510 richting Heist-op-den-Berg, om zo thuis te geraken. "Elyana is 13 maanden oud en heeft zo haar eigen willetje. Stilzitten is niets voor haar, ze stapt liever rond. Maar omdat ik dat niet veilig vind op de bus, nam ik haar op mijn schoot." Zoals dat gaat met peuters die hun zin niet krijgen, begon het meisje prompt te huilen. Vervelend voor de mama en het handvol andere passagiers, maar niets uitzonderlijks. Al dacht de chauffeur daar anders over. "Aan een halte in Putte draaide hij zich kwaad naar mij om. 'Laat je dochter zwijgen", tierde hij. 'Je hebt nog twee haltes de tijd om haar te kalmeren. Anders stap je uit.' Alsof het zo simpel is om een peuter stil te krijgen. Die chauf- feur had duidelijk geen ervaring met kleine kinderen. Enfin, hoe hard ik ook mijn best deed, Elyana bleef wenen." Lees ook Pachters van De Lijn betalen 69.000 euro op jaarbasis om 50 "vervuilende" bussen te gebruiken in Antwerpse LEZ

