Restaurants moeten kindvriendelijker zijn

Door: redactie

7/05/17 - 14u04 Bron: vtmnieuws.be

video

Horeca Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen starten met een nieuwe campagne om horecazaken kindvriendelijker te maken. Niet dat restaurants het nu zo slecht doen maar ze communiceren nog te weinig op het niveau van de kinderen. Een aangepaste menukaart op kindermaat bijvoorbeeld is één van de initiatieven om gezinnen met kinderen meer welkom te heten. 70 procent van de horecazaken serveert al specifieke kindergerechten. Maar slechts één op de drie heeft ook een aparte menukaart voor kinderen. Zulke kindvriendelijke placemats is een idee van Toerisme en Horeca Vlaanderen. "We willen de restaurants uitnodigen om zich meer rechtstreeks naar families met kinderen te richten. Het basisaanbod is al bijzonder goed. Maar ze moeten er beter over communiceren en ze moeten ook met de kindjes zelf communiceren", zegt Danny Van Assche van Horeca Vlaanderen. "Dat kan door bijvoorbeeld een menukaart aan te bieden waaruit ze zelf hun gerechten kunnen kiezen. Dat kan ook door families eigen slots aan te bieden waarin ze rustig met de kindjes kunnen eten zonder andere gasten te storen."