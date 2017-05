Amnesty International trekt met symbolische rouwstoet naar Congolese ambassade

Door: redactie

7/05/17 - 14u19 Bron: Belga

© belga.

Amnesty International heeft zondagmiddag samen met 11.11.11 en de Congolese diaspora 19.000 handtekeningen afgeleverd aan de Congolese ambassade in Brussel om de situatie in de Congolese stad Beni aan te klagen. Met een symbolische rouwstoet werden de slachtoffers van de moordpartijen in Beni herdacht.

Sinds 2014 wordt de regio rond Beni, in het Oosten van Congo, geteisterd door gruwelijke en willekeurige aanvallen op burgers. Naast de vele verkrachtingen kwamen meer dan 700 mensen om bij de slachtpartijen waarbij mensen levend werden verbrand of met machetes vermoord.



De gruwelijkheden gebeuren onder de neus van de VN-vredesmissie en het Congolese leger. Toch is het nog onduidelijk wie er verantwoordelijk is. Velen beschuldigen de Oegandese rebellengroep ADF, maar er zijn ook getuigenissen over betrokkenheid van andere gewapende groepen en Congolese soldaten.



"Het is zeer belangrijk dat er een onafhankelijk onderzoek gestart wordt en de straffeloosheid bestraft wordt. Indien die blijft voortduren, zullen ook de moordpartijen blijven duren en is er nog elke dag kans op geweldplegingen", stelt Lore Van Welden, woordvoerster van Amnesty International Vlaanderen.