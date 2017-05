Man overlijdt nadat hij herhaaldelijk overreden wordt aan discotheek

Bewerkt door: ADN

7/05/17 - 09u40 Bron: Belga

© Google Streetview.

Doornik Een man is vandaag in Doornik ter hoogte van discotheek 'Come Back' herhaaldelijk door een auto overreden. Het slachtoffer overleefde het incident niet. Het is nog onduidelijk of het om een ongeval of kwaad opzet gaat.