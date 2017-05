Politici kunnen ongestraft loze beloftes blijven doen

Bewerkt door: ADN

N-VA-Kamerlid Inez De Coninck. © belga.

De kans is groot dat partijen in 2019 nog altijd loze verkiezingsbeloftes kunnen maken. In 2014 stemden de Belgische partijen een wet die het Planbureau de opdracht gaf om alle partijprogramma's op hun haalbaarheid te onderzoeken. Maar de wet is in werkelijkheid onuitvoerbaar, concludeert N-VA-Kamerlid Inez De Coninck vandaag in Het Nieuwsblad.