Brand bij destructiebedrijf Rendac in Denderleeuw

Tim Van Damme

7/05/17 - 02u10

© Tim Van Damme .

video In Denderleeuw is rond 23.30 gisteravond brand uitgebroken bij destructiebedrijf Rendac. Het bedrijf staan onder meer in voor de vernietiging van kadavers. De band ontstond in een ventilatieschacht. Dat bevestigt burgemeester Jo Fonck (SP.a) die op het bedrijf polshoogte ging nemen.