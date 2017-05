44-jarige man zwaargewond bij brand in Antwerpse Silvertopblok

KAV - LDL

7/05/17

video Vanavond is er brand ontstaan op de zestiende verdieping van één van de Silvertopblokken in Antwerpen, naast de Antwerpse Ring. Een 44-jarige man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement is onbewoonbaar. Dat werd vernomen bij de brandweer en de lokale politie.