Sprake van meerdere gewonden bij brand in Antwerpse Silvertopblok

6/05/17 - 23u00 Bron: eigen berichtgeving

© De Roeck.

Vanavond is er brand ontstaan in een van de Silvertopblokken in Antwerpen, naast de Antwerpse Ring. Het medisch interventieplan werd afgekondigd en er is sprake van meerdere gewonden. Zij zouden naar het ziekenhuis zijn overgebracht.