Gewonde bij brand in Antwerpse Silvertopblok

KAV

7/05/17 - 00u10 Bron: eigen berichtgeving

© De Roeck.

video Vanavond is er brand ontstaan op de zestiende verdieping van één van de Silvertopblokken in Antwerpen, naast de Antwerpse Ring. Het medisch interventieplan werd afgekondigd en er viel zeker één gewonde.

"Het vuur kon snel gedoofd worden, maar ging met veel rookontwikkeling gepaard. De bewoners van de zestiende, zeventiende en achttiende verdieping werden daarom even geëvacueerd. Als de CO-metingen gunstig zijn, mogen ze terugkeren naar hun appartementen", zegt woordvoerster Jasmien O van de brandweerzone Antwerpen. Over de oorzaak van de brand is voorlopig nog niets bekend.



De drie torens aan het Antwerpse Kiel tellen samen 525 sociale appartementen. Het is nog niet duidelijk in welke van de drie blokken er brand is uitgebroken.