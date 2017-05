Premier duidelijk: "Geen Turks referendum over doodstraf op Belgische bodem "

TMA

België is niet zinnens om Turken op Belgisch grondgebied te laten deelnemen aan een eventueel Turks referendum over de herinvoering van de doodstraf. "Ik zal dit niet tolereren", zo heeft premier Charles Michel verklaard aan de RTBF. "Dat is in mijn ogen een onaanvaardbaar onderwerp".