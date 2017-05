Door: redactie

In vijf jaar tijd is het aantal jonge automobilisten die tijdelijk hun rijbewijs moeten afgeven na een zware overtreding, verdubbeld. Dat komt niet omdat de jongeren gevaarlijker rijden, maar het heeft alles te maken met de efficiëntie van de politie. De controleren meer waardoor de pakkans toeneemt, vooral in Vlaanderen.