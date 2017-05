Handleiding moet helpen bij dronken senioren in dienstencentra

Door: redactie





video In de lokale dienstencentra zijn er steeds vaker problemen met senioren die te veel drinken. Vrijwilligers die er achter de bar staan, weten vaak niet hoe ze daarmee moeten omgaan. Het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs (VAD) heeft daarom een handleiding gemaakt op maat van die dienstencentra.

Een kwart van de Vlaamse 55-plussers drinkt elke dag en dat is te vaak volgens het VAD. Ook in de lokale dienstencentra gebeurt het steeds vaker dat senioren te veel drinken. "Vaak hebben ze problemen door eenzaamheid na het verlies van hun partner", zegt Sandra Van der Linden van dienstencentrum De Wilg in Willebroek. "Sommige mensen grijpen dan al vlugger naar de drank."



Voor de vrijwilligers achter de toog is het niet gemakkelijk om daar tegen in te gaan. Daarom komt het VAD nu met een handleiding speciaal voor dienstencentra, met concrete tips en richtlijnen.