Geurhinder Aalst: "Niet duidelijk of er sprake is van milieumisdrijf"

Door: redactie

6/05/17 - 15u46 Bron: Belga

© Tim Van Damme.

De oorzaak van de geurhinder in Aalst is nog niet bekend en het is nog niet duidelijk of er een milieumisdrijf is gebeurd. Dat laat de Dendermondse afdeling van het parket weten. Burgemeester Christoph D'Haese had het parket ingeschakeld en hij vraagt een intensief onderzoek.