Door: redactie

6/05/17 - 13u48 Bron: vtmnieuws.be

video

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld willen niet dat Belgische Turken in België meestemmen met het aangekondigde Turkse referendum over de herinvoering van de doodstraf. Dat staat vandaag in de kranten van Mediahuis.