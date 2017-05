Gezin uit Boortmeerbeek heeft plots zeven jonge vosjes in hun tuin

Door: redactie

video Grote verrassing voor een gezin uit Boortmeertbeek. Een paar dagen geleden ontdekten ze in hun tuin een vossennest, een zogenaamde burcht. De verbazing werd nog groter toen er 7 jonge vosjes in bleken te zitten. Het gezin en de buren willen de dieren liever niet in de buurt van hun kinderen en kippen, en zoeken nu een diervriendelijke oplossing.