Herman Brusselmans zingt mee met Luv'

Door: redactie

6/05/17 - 12u21 Bron: vtmnieuws.be

video

"Luv' is hét oermeidentrio. Vroeger in de puberteit moest je wel een keer aan één van de drie denken als je bezig was, zal ik maar zeggen", vertelde Herman Brusselmans al lachend aan Kris Wauters. "Voor mij was Patty Brard dé ultieme erotische fantasie", voegde hij er nog aan toe. De smaak van Kris was dan weer anders: "Ik heb het nooit voor Patty Brard gehad. Ik had het meer voor de zangeres met het korte zwarte haar." Wanneer Kris You're the Greatest Lover van Luv' opzette, kon Herman het na een tijdje niet laten om mee te zingen.