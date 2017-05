Universiteiten van Gent en Luik vieren vanavond 200 jaar met estafetteloop van 200 kilometer

Door: redactie

6/05/17 - 05u38 Bron: Belga

© Foto James Arthur.

Om de 200ste verjaardag van de Universiteit Gent (UGent) en de Université de Liège (ULg) sportief te vieren, organiseren studenten van de ULg in de nacht van zaterdag op zondag een estafetteloop van bijna 200 kilometer van Gent naar Luik. Dat meldt de UGent.

"Enkele loopteams van maximum acht personen zullen in estafettevorm tussen Gent (GUSB) en Luik lopen, waarbij er om de 10 kilometer mogelijkheid is tot aflossing", zegt woordvoerster Isabel Paeme (20.0 UGent). "Telkens één loper van het team loopt met een roadbook naar het volgende tussenpunt waar zijn/haar team wacht voor de aflossing. De teamleden die niet aan het lopen zijn volgen per team in een minibusje."



Rector Anne De Paepe geeft vanavond om 19.00 uur het startschot aan de GUSB aan de Gentse Watersportbaan. Aan UGent-zijde neemt een personeelsteam deel bestaande uit onder ander logistiek beheerder Jeroen Vanden Berghe en decaan Rik Van de Walle. Aan Luikse zijde loopt onder andere rector Albert Corhay mee. De lopers worden rond 12.30 uur verwacht aan het sportcentrum van de ULg.



Het loopgebeuren wordt georganiseerd door studenten uit Luik. Naast de aflossingsloop van Gent naar Luik, worden dit weekend nog afstanden van 5 en 15 kilometer gelopen op en rond de ULg-campussen in Aarlen en Gembloux.



Onder het motto "UGent 20.0 Een geschiedenis vol toekomst" organiseert de UGent dit jaar tal van activiteiten rond haar 200ste verjaardag. De activiteiten van 200 jaar ULg staan op www.200.ulg.ac.be.