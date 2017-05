"Demian stierf tijdens topweek, dat is mijn enige troost"

Door: redactie

6/05/17 - 05u00 Bron: Het Laatste Nieuws

Samen met zijn mama had hij zijn valiesje gemaakt, de avond voordat hij op zeeklassen vertrok. Gisteren zou Demian Ver Elst (11) uit Lier terugkeren naar huis, maar toen zijn juf hem wilde wekken, bewoog hij niet. De jongen bleek overleden in zijn slaap, in een stapelbed van een Oostendse jeugdherberg. Maandag zou hij, samen met zijn tweelingzusje, z'n 12de verjaardag vieren. "Ik probeer me te troosten met de gedachte dat hij nog drie fantastische dagen beleefd heeft", zegt zijn mama Daisy. "Donderdagavond had hij zelfs nog een quiz gewonnen." Alles wijst op een natuurlijk overlijden. "Demian heeft wellicht een epilepsieaanval gekregen."



