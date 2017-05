Nu ook lening voor elektrische fietsen

Door: redactie

BNP Paribas Fortis lanceert een nieuwe lening, speciaal voor de aankoop van een elektrische fiets.

In de eerste vier maanden van dit jaar werden al 145.000 'e-bikes' verkocht, 5.000 meer dan in heel 2016. Maar zo'n fiets kost gemiddeld 2.170 euro, en dus lenen heel wat Belgen voor de aankoop. Volgens BNP Paribas Fortis wordt 1 op de 10 elektrische fietsen met een lening betaald. Dat kon al via een persoonlijke lening, met tarieven tussen 8,40% en 9,65%. Maar de bank pakt nu uit met een veel voordeliger rente: 1,95%. "Een tarief in lijn met dat van het energiekrediet", klinkt het.



Concreet moet wie een fiets van 2.170 euro koopt en leent op 24 maanden, 92,24 euro per maand afbetalen. Aan het eind van de rit kost de fiets dan, inclusief interest, iets meer dan 2.213 euro. (HG)