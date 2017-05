Felix Timmermans krijgt zijn echte Amandelboon

Bertje Warson

5/05/17 - 22u52 Bron: eigen berichtgeving

© David Legrève.

Lier Gisteren heeft bakker Johan Hendrickx een nieuwe typische Lierse lekkernij voorgesteld die de naam d'Amandelboon kreeg. Hiermee krijgt Felix Timmermans zijn echte amandelboon. Voor hem was het Begijnhof d' Amandelboon van Lier. "En om de smaak en de reuk goed te bewaren, ligt het wat bezijds onder de frisse gordijn der Begijnenvest, tegen de Nete, vlak in de waai der velden...", schreef hij.

Het gelijknamige buurthuis op het Begijnhof noemt ook d' Amandelboon en kreeg de primeur. "Voorzitter Pol Van Steenkiste vroeg of ik een gebakje wou maken en dat moest er uit zien als een amandelboon. Het is de gezondste noot onder de noten en dus heel fijn om mee te werken. Het gebakje is gemaakt met bloem, boter, suiker, eieren, snuifje bakpoeder, fijne gehakte appeltjes, amandelsmaak en het heeft een ovale vorm. Het heeft iets van een oud Normandische gebak dat je op vandaag nergens meer kan krijgen", vertelt bakker Hendrickx.

Voorzitter Pol Van Steenkiste geeft nog mee dat de verkoop van d'Amandelboon exclusief is voor het buurthuis en dient om het te onderhouden en sociale en culturele projecten te organiseren. Je kan het elke dinsdag van 13.30 tot 17 uur kopen voor 2 euro. Tijdens feestelijkheden is het ook verkrijgbaar en uiteraard kan iedereen het dit weekend komen proeven. Zaterdag en zondag wordt er in het buurthuis aan het Oud-Kerkhof 13 ook een expo gehouden met werk van Erwin Geeraerts, Lut Janssen, Rudi Meuris en Jan Van den Wyngaert. Er is ook een boekenmarkt.