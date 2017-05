Acht op de tien ongevallen met fietsers te wijten aan menselijk falen

EB

De oorzaak van fietsongevallen zijn voor 79 procent te wijten aan menselijk falen. Dat blijkt uit een studie van VUB-professoren Bas de Geus en Jef Vanparijs. Zij onderzochten fietsongelukken bij scholieren van 15 tot 18 jaar in Antwerpen en Vlaams-Brabant en fietsslachtoffers die hun ongeval bij verzekeringsmaatschappijen over heel Vlaanderen hadden gemeld.

Voor het onderzoek werden 68 fietsongevallen die op scholen waren gemeld en 78 ongevallen die bekend waren bij verzekeringen geanalyseerd. De ongevallen die gemeld waren bij de verzekering waren vaak ernstiger en er was meer medische verzorging nodig.



De fietsongevallen vonden plaats op plekken waar een derde partij het fietspad kruist en de fietser daarbij niet ziet, of omdat de fietser zelf niet oplet. In 29 procent van de gevallen ligt het aan een onoplettende fietser en opnieuw in 29 procent ligt het aan de andere verkeersdeelnemer die de fietser niet ziet.



Bij 42 procent van de ongelukken was een auto betrokken en bij 31 procent ging het om ongevallen met enkel de fiets. De slechte fietsinfrastructuur lag in 21 procent van de ongelukken aan de basis.



Een opvallende vaststelling die de onderzoekers deden, was dat slechts 21 procent van de fietsongelukken die bij de verzekeringen bekend waren, ook vermeld stonden in de officiële politiedatabase. Die beperkte aangifte is een grote omissie, want de politiegegevens zijn de enige bron voor de officiële statistieken van de overheid.