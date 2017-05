Tot vijf jaar cel voor Afghanen die 17-jarig meisje verkrachtten

Door: redactie

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 22-jarige Afghaanse vluchteling wegens de verkrachting van een 17-jarig meisje veroordeeld tot vijf jaar effectieve celstraf en een ontzetting uit de rechten voor vijf jaar. Een 21-jarige Afghaan werd voor de aanranding van hetzelfde slachtoffer tot twee jaar cel veroordeeld. Ook hij werd voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. De man verblijft momenteel in de gevangenis van Merksplas. Van de jongste veroordeelde werd de onmiddellijke aanhouding bevolen.

Het tweetal vergreep zich tussen 3 en 6 april 2015 aan het minderbegaafde slachtoffer. Het autistisch meisje werd door de 22-jarige beklaagde opgesloten in een appartement. Ze had geen kans om aan haar belagers te ontkomen. Hij gaf haar bier en een energydrink en vervolgens kon ze haar ogen niet meer openhouden. Uit onderzoek van een bloedstaal bleek dat ze ook de verkrachtingsdrug Rohypnol had binnengekregen. Het slachtoffer is 36 weken na de verkrachting bevallen.



De rechtbank meende dat alleen een effectieve gevangenisstraf als passende sanctie kon dienen. Het slachtoffer en haar ouders kregen een schadevergoeding toegewezen van ruim 104.000 euro.