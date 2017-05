Fietser meters ver meegesleurd, maar truck rijdt gewoon door

Door: Patrick Lefelon, HR

5/05/17 - 15u33 Bron: Eigen berichtgeving

© Marc De Roeck.

Antwerpen Een 56-jarige fietser is vanmiddag onder een vrachtwagen terechtgekomen op het Antwerpse Kiel. De truck reed na het ongeval gewoon door. De fietser werd zwaargewond afgevoerd.

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Kolonel Silvertoplaan en Generaal Armstrongweg. Een vrachtwagen die de Generaal Armstrongweg indraaide, had een fietser die uit de richting van de stad kwam aangereden, niet opgemerkt. De fietser kwam onder de truck terecht en werd meters ver meegesleept. De 56-jarige man uit Hoboken werd zwaargewond afgevoerd naar het Sint-Augustinusziekenhuis. De vrachtwagen reed gewoon door.



Getuigen

De politie heeft verschillende getuigen die het ongeval zagen gebeuren en is volop bezig met het opsporen van de truck. Woordvoerder Wouter Bruyns van de politie: "Of er sprake is van opzettelijk vluchtmisdrijf, kunnen we voorlopig niet zeggen. Mogelijk heeft de vrachtwagenchauffeur niets gemerkt van het ongeval."