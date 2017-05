Minister De Block bespaart op nazorg na hartfalen

Bewerkt door: FT

video Ongeveer 230.000 Belgen met hartfalen dreigen zonder nazorg te vallen door de besparingen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Cardiologen waarschuwen dat heel wat patiënten zullen hervallen als ze niet de juiste nabehandeling krijgen.

Elk jaar komen er in ons land 15.000 hartpatiënten bij. Cardiologen verwachten dat het aantal tegen 2040 zal verdubbelen, en dat heeft alles te maken met de vergrijzing. Nazorg is dan ook nodig, anders belanden veel hartpatiënten opnieuw in het ziekenhuis. Eenmaal opgenomen, loopt de rekening immers al gauw op.



"Ongeveer één op de vier patiënten die in een ziekenhuis is opgenomen met hartfalen, zal binnen de maand opnieuw worden opgenomen", zegt cardioloog Walter Smolders. "Een gemiddelde hospitalisatie kost voor patiënten met hartfalen zo'n 7.000 euro. Per jaar wordt ongeveer 152 miljoen euro besteed aan de zorg voor hartfalenpatiënten."



Onder meer in het Klina in Brasschaat worden hartpatiënten begeleid: het zorgt ervoor dat ze niet geopereerd moeten worden. "Noodzakelijk", klinkt het er. En: "Op gezondheid mag nooit bespaard worden."



Verpleegkundigen geven patiënten met een slappere hartklep bijvoorbeeld tips, delen mee wat de risico's zijn en waar ze op moeten letten om niet opgenomen te worden. Cardiologen hopen dat er toch extra budget wordt vrijgemaakt.