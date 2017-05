Door: redactie

In Aalst staat het stadbestuur voor een groot vraagteken. Al enkele dagen stromen er klachten over geurhinder binnen en de oorzaak is nog steeds niet bekend. Dat laat de politie van Aalst weten via haar website. Ondertussen wordt onderzocht wat de oorzaak is en de lokale politie van Aalst is een buurtonderzoek gestart. "Het is een mysterieus fenomeen", zegt ook burgemeester Christoph D'Haese.