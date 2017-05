Politiek reageert verbolgen op plannen Bombardier

EB

Verschillende politici hebben verbolgen gereageerd op de intentie van trein- en trambouwer Bombardier om 160 banen te schrappen in de Brugse fabriek. Sp.a en Vlaams Belang wijzen vooral richting de Vlaamse en de federale regering. N-VA wijst vooral op interne beslissingen bij Bombardier en denkt aan een taskforce.

Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) liet meteen weten dat de Vlaamse en de federale regering niet genoeg hebben gedaan om Bombardier te overtuigen. Vlaams parlementslid en partijgenoot Annick Lambrecht uit Brugge treed haar burgemeester bij. "De ministers Peeters, Bourgeois en Bellot zijn hun beloftes niet nagekomen en zijn schromelijk tekort geschoten. Dit is nog maar eens tekenend hoe onze regeringen het werk waarderen van mensen die elke dag keihard hun best doen", aldus Lambrecht. Zij wil vooral dat Bombardier de beloftes rond het order van de NMBS nakomt, namelijk de volledige bouw van de 445 dubbeldekstreinen.



Ook Stefaan Sintobin, Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang, is verbolgen. "Er is natuurlijk de problematiek van de te hoge loonlasten, maar wanneer onze Vlaamse overheid nog eens beslist om eigen trams liever in Spanje te bestellen dan in eigen land, dan hoeft het niet te verbazen dat Bombardier hier zijn tewerkstelling terugschroeft", aldus Sintobin. Hij heeft het over schuldig verzuim van de regeringen.



Brugs Senator Pol Van Den Driessche (N-VA) leeft mee met de betrokken personeels- en familieleden. "Het is duidelijk dat deze beslissing los staat van de hangende bestelling van De Lijn en meer te maken heeft met interne beslissingen bij Bombardier", aldus Van Den Driessche. Hij denkt eraan om een taskforce op te richten om hoogtechnologische bedrijven naar Brugge te halen. Volgens hem behoort het order van De Lijn echter nog tot de mogelijkheden en lopen er constructieve gesprekken, "maar soms bekruipt met het onaangename gevoele dat de internationale directie van Bombardier nog maar weinig geeft om de Brugse vestiging".