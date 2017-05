"Meirterrorist" blijft in de cel

(KAV)

5/05/17

De raadkamer in Antwerpen heeft deze voormiddag beslist dat Mohamed R.(39) in de cel blijft. De Fransman met Tunesische roots reed op 23 maart over de Meir en negeerde bevelen van militairen. Hij kon op de Kaaien aangetroffen worden. In zijn auto lagen een gedemonteerde riotgun en een sierdolk. R. was zwaar onder invloed.