Populariteit van hyacinten in Hallerbos neemt nog toe

Het hyacintenfestival in het Hallerbos in Halle brak in april alle records. De populariteit van het paarse bloementapijt neemt nog toe. Dat zegt het Agentschap voor Natuur en Bos.

In de balans staan geen exacte bezoekersaantallen. "Dat antwoord kunnen we niet geven. Want er staan geen tellers aan de ingang van het bos. Maar andere cijfers spreken boekdelen", stelt het Agentschap voor Natuur en Bos. In april namen 111.000 unieke bezoekers een kijkje op de website en waren 44 vrijwilligers actief in het Hallerbos.



De gratis pendelbus van De Lijn die voor het eerst het centrum en station van Halle verbond met het Hallerbos was een succes: 17.000 mensen maakten er gebruik van. "Een geslaagd initiatief van de stad Halle en het Agentschap voor Natuur en Bos, waaraan we graag hebben meegewerkt", zegt Johan Van Looy, directeur van De Lijn Vlaams-Brabant. Het ging om een tijdelijk aanbod, vanaf dit weekend rijden de bussen niet meer. "De bussen van De Lijn hebben zo'n 7.000 auto's uit het Hallerbos gehaald", stelt Marc Snoeck, schepen van Toerisme in Halle.



Het succes van het festival dankt het Agentschap voor Natuur en Bos ook aan duidelijke communicatie. "We vragen de bezoekers om de natuur te respecteren", zegt woordvoerster Marie-Laure Vanwanseele. "De boodschap om op de paden te blijven en de bloemen niet aan te raken is duidelijk aangekomen."