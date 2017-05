Laserstralen op landende vliegtuigen Zaventem: daders niet gevonden

Bewerkt door: LB

5/05/17

© belga.

Gisteravond werden verschillende vliegtuigen bij het landen op Zaventem gehinderd door laserstralen. Daarvan kwamen meldingen bij de 101-centrale. De daders zijn nog niet gevonden, maar de politie neemt de zaak ernstig.

Niels Meert van de Dienst Integrale Veiligheid van de gemeente Zaventem meldt in het radionieuws op de VRT dat na 22 uur gisteravond meldingen binnenliepen van laserstralen die op vliegtuigen werden gericht. Er kwam via de buurinformatienetwerken een oproep op Facebook om dte achterhalen wie die stralen stuurde. Die zoektocht bleef voorlopig zonder resultaat.



Laserstralen kunnen de veiligheid van piloten en passagiers ernstig in gevaar brengen.