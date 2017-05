Aalst in de ban van mysterieuze geurhinder: "Stankwalm penetreert al drie dagen lang ons huis"

Bewerkt door: RVL, ADN

Aalst Aalst blijft in de ban van een indringende geur, waarvan de oorzaak voorlopig onbekend is. Voor de derde dag op rij komt vandaag de veiligheidscel van de stad bijeen om het probleem te bespreken. Al sinds dinsdagavond klagen buurtbewoners van Overhamme over de geurhinder. "Een stankwalm penetreert al drie dagen lang ons huis. Gelukkig zijn we in Aalst wel wat gewoon", zegt tv-presentator Steven Van Herreweghe, die in Aalst woont.

Sinds dinsdagavond ontvangen de Brandweerzone Zuid-Oost, de lokale politie Aalst, Eandis en het stadsbestuur verschillende meldingen van geurhinder. De veiligheidscel van de stad Aalst schakelde verschillende instanties in om lucht-, bodem-, en waterstalen te onderzoeken.



"De oorzaak van de geurhinder is voorlopig onbekend", zegt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). "Verschillende instanties zijn volop bezig met het uitvoeren van onderzoeken." De resultaten van een onderzoek op de luchtkwaliteit toonde alvast geen afwijkende waarden, er wordt onder meer nog rioolslib onderzocht.





De afgelopen dagen spoelde de brandweer van Aalst al de riolen, echter zonder veel effect tot nu toe. Aanvankelijk ging men uit van een illegale lozing van een chemisch product, maar een buurtonderzoek in de wijk Overhammekouter leverde niets op.



Bewoners die geurhinder waarnemen in hun woning, worden aangeraden om watersloten ('sifons') door te spoelen met water en de ruimte te ventileren. "Meestal ruikt het hier naar onzin, nu naar gas" Steven Van Herreweghe