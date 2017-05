Aalst al dagenlang in de ban van mysterieuze geurhinder

Door: redactie

5/05/17 - 09u13 Bron: Belga

© Mozkito.

Aalst Aalst blijft in de ban van een indringende geur, waarvan de oorzaak voorlopig onbekend is. Voor de derde dag op rij komt vandaag de veilighedscel van de stad bijeen om het probleem te bespreken. Al sinds dinsdagavond klagen buurtbewoners van Overhamme over de geurhinder.