Nieuwe flitser kan fietsers flitsen, maar "geen prioriteit" voor politie

Ronny De Coster

5/05/17 - 07u36 Bron: Eigen berichtgeving

© Foto DCRB.

Ronse De politie van Ronse voert voortaan snelheidscontroles uit met een zogenaamde superflitser, een digitaal toestel dat niet langer vast zit in een wagen, maar dat ook in een vuilnisbak wordt verstopt. Het toestel meet zo nauwkeurig, dat er in principe niet alleen auto's, maar ook fietsers geflitst kunnen worden. Al is dat geen prioriteit, geeft de Ronsense politie aan.

"Met het nieuwe flitsapparaat kunnen we voortaan ook snelheidscontroles doen waar het voordien niet mogelijk was omdat we onze flitsauto er niet kon parkeren. De nieuwe flitser kan overal staan, ook in het smalste straatje in het centrum", zegt Patrick Boel, zonechef van de politie Ronse.



Niemand ontsnapt voortaan dus nog aan het oog van de supercamera. "Het apparaat is ook veel performanter: het meet veel preciezer dan een analoge flitser. Doordat het ook bij lage snelheden nauwkeurige snelheidsmetingen doet, is het in principe zelfs mogelijk om fietsers te flitsen als die te snel zouden rijden. Zo zou een elektrische fiets, die een nummerplaat heeft, kunnen geverbaliseerd worden."



Al is de politie in Ronse niet meteen van plan om actief te gaan controleren op te snelle fietsers. "Fietsers vormen zeker geen prioriteit en we zijn helemaal niet van plan om hen nu te viseren. Dit toestel is zeker niet daarvoor aangekocht", benadrukt de Ronsese politiebaas.