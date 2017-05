Wie in Brussel bedrijfswagen heeft, krijgt ook treinabonnement

TK

Wie in Brussel werkt en een bedrijfswagen heeft, krijgt daarbovenop ook zijn treinabonnement terugbetaald of een fiets cadeau. De Brusselse regering wil met die maatregel het fileleed in de hoofdstad aanpakken, schrijft De Morgen vandaag.

Bedrijven zullen verplicht worden om een werknemer met een salariswagen ook nog eens een abonnement voor het openbaar vervoer of een bedrijfsfiets aan te bieden. Daarnaast zou de werknemer sowieso recht hebben op een abonnement op fietsverhuurdienst Villo.



Salariswagens worden zo duurder voor de werkgever, waardoor die twee keer nadenkt alvorens er een toe te kennen. Omgekeerd krijgt de werknemer alternatieven aangeboden om naar zijn werk te komen. Leefmilieuminister Céline Fremault (cdH) nam het initiatief en kreeg daarbij de steun van haar collega van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a).



30.000 mensen

De maatregel zou ingaan vanaf 2018 en is voor iedereen die in Brussel werkt van toepassing. Bedrijven met minder dan honderd werknemers of minder dan tien auto's in het wagenpark ontsnappen aan de regeling. Minstens 38.000 mensen met een salariswagen voldoen aan de voorwaarden.



Ook de federale regering broedt echter op een mobiliteitsbudget, waardoor de Brusselse en federale regering in elkaars vaarwater zitten. Bij de een krijg je iets anders, bij de ander moet je je bestaande budget herverdelen. "Het is nog niet duidelijk wat federaal uit de bus komt, maar we kunnen onze plannen daar verder op afstemmen", aldus Brussels minister Smet. "De wil om samen te werken is er."