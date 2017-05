'Topdokter' Van Gool koopt vervolging af

TK

Kinderkankerspecialist Stefaan Van Gool, die zien was in "Topdokters" op VIER en eerder dit jaar in opspraak kwam, heeft een minnelijke schikking getroffen met het gerecht, waardoor hij niet vervolgd wordt. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.

Dokter Stefaan Van Gool verliet in 2015 het UZ Leuven vanwege omstreden klinische studies op patiënten. Daarbij stelden zich ethische en wetenschappelijke problemen, vond het UZ. Een commissie van experts oordeelde dat "de vastgestelde inbreuken zowel qua aantal als in de aard ervan ernstig zijn". Na het verlaten van het UZ Leuven ging Van Gool aan de slag in een privékliniek in het Duitse Keulen.



Het Leuvense parket startte in juni 2015 dan ook een informatieonderzoek naar de praktijken van de arts. Dat onderzoek blijkt intussen afgesloten met een minnelijke schikking. "We hebben op 17 januari beslist om een voorstel tot minnelijke schikking voor te leggen aan de heer Van Gool. Die heeft ze volledig betaald", luidt het. Hoeveel hij heeft moeten betalen, wil het parket niet zeggen, maar het betekent wel dat dokter Van Gool niet meer hoeft te vrezen voor een openbaar proces of een eventuele juridische straf.



Op inbreuken tegen de regelgeving bij klinische studies staat - als ze bewezen worden - tot twee jaar cel.