5/05/17 - 13u46 Bron: vtmnieuws.be

In Ronse gaat de politie nu ook fietsers flitsen. Dat zegt de korpschef van de Oost-Vlaamse stad. In de zone 30 zal er actief gecontroleerd worden op te snelle fietsers. De politie mikt vooral op snelle elektrische fietsen die tot 45 kilometer per uur kunnen halen.