Fraude bij geïmporteerde voertuigen aanzienlijk gedaald dankzij uitwisseling tellerstanden

Door: redactie

4/05/17 - 23u58 Bron: Belga

© thinkstock.

Kilometertellerfraude is in België bijna volledig verdwenen sinds de invoering van de Car-Pass in 2006. Door een uitwisseling van de kilometerstanden tussen België en Nederland is nu ook het aantal fraudegevallen met geïmporteerde voertuigen aanzienlijk gedaald. Dat zegt Car-Pass vzw vandaag naar aanleiding van de publicatie van haar jaarverslag.

Vorig jaar werden slechts 1.795 fraudegevallen geregistreerd, een marginaal aantal op het totaal aangeleverde Car-Passcertificaten (804.053), aldus de vzw, die bij elke verkoop van een tweedehandswagen verplicht voor een certificaat zorgt. Toch zijn er nog flagrante fraudegevallen, die bewijzen dat de consument op de hoede moet zijn. De zwaarste fraude gebeurde met een Mercedes Sprinter uit 2013, waarbij de kilometerteller met meer dan 570.000 kilometer werd teruggedraaid.

Samenwerking Tot voor kort kon Car-Pass echter geen enkele oplossing bieden voor fraude met geïmporteerde voertuigen, terwijl in 2015 met 20 procent van de uit Nederland ingevoerde auto's geknoeid werd met de teller. Een fraude die de Belgische consument jaarlijks bijna 2 miljoen euro kostte. Daarom hebben België en Nederland eind vorig jaar beslist om de kilometerstanden uit de centrale databank van respectievelijk Car-Pass en RDW met elkaar te delen. In april 2017 was het aantal fraudegevallen al met twee derde teruggelopen, aldus de vzw, die de Europese Commissie en de andere EU-lidstaten oproept om snel werk te maken van een efficiënte anti-tellerfraudewetgeving.