Door: redactie

4/05/17 - 19u35 Bron: vtmnieuws.be

video

In België zijn al achttien dossiers bekend van tieners die vermoedelijk meededen of planden om mee te doen aan de Blue Whale Challenge. Dat bevestigt het federaal parket aan VTM NIEUWS. De Blue Whale Challenge is een 'spel' op sociale media waarbij deelnemers vijftig opdrachten krijgen. De 'ultieme', vijftigste opdracht is om zichzelf van het leven te beroven.