Koning Filip en Vandeput bezoeken Belgische soldaten in Litouwen voor NAVO-spierballengerol

4/05/17

defensie Koning Filip en minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) hebben vandaag de Belgische soldaten in Litouwen bezocht. Die zitten daar om indruk te maken op de Russen. De Litouwse presidente toonde zich dankbaar.

© photo news. België neemt deel aan de "Enhanced Forward Presence" van de NAVO, wat eigenlijk neerkomt op wat spierballengerol aan de grens met Rusland. Er werd over de operatie beslist tijdens een NAVO-top half vorig jaar in Polen. Gevechtseenheden van verschillende NAVO-landen installeren zich in de drie Baltische staten en in Polen.



De Belgen zitten in Rukla, in Litouwen op ongeveer 150 kilometer van de grens met Rusland. Ze staan er onder commando van de Duitsers en er zijn ook Nederlanders, Luxemburgers en binnenkort Noren. De Belgen houden zich bezig met ondersteunende logistieke taken, zoals het verplaatsen van tanks met diepladers naar oefengebied.

Demonstratie Koning Filip en minister Vandeput kregen een demonstratie van het logistieke kunnen van de Belgen. De koning piepte even binnen in een slaapkamer van een groepje Belgische en Duitse soldaten en babbelde wat met de soldaten bij een hapje en een drankje. De vorst had voor de gelegenheid zijn kostuum van de landmacht aangetrokken. Meet & Greet met Belgische militairen in #Rukla #Litouwen #BattleGroup #EuropeanUnion @NATO @BelgiumDefence pic.twitter.com/tyWcJi4Iw2 — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) 4 mei 2017