Hans Bourlon onthult hoe Studio 100 aan zijn naam kwam

Door: redactie

4/05/17 - 18u13 Bron: vtmnieuws.be

video

Hans Bourlon was vandaag te gast in de Qmusic-studio bij Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe naar aanleiding van de Plezante Premies. Hij zocht mee naar een naam voor het project van Tess, die de derde Plezante Premie won. Daarbij onthulde hij hoe Studio 100 lang geleden aan zijn naam kwam, en dat blijkt heel wat banaler dan we hadden kunnen denken. Op weg naar de notaris hadden Gert Verhulst & Hans nog geen naam voor hun bedrijf. 'Studio -2' klonk een beetje raar en '100' was een mooi, rond en positief getal. Hans Bourlon reikte samen met enkele luisteraars de derde Plezante Premie uit aan Tess uit Horebeke. Zij krijgt 7500 euro voor haar droomproject: het opstarten van thuisverpleging voor kinderen.