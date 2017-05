Qmusic-dj Maarten Vancoillie geeft Plezante Premie aan strips voor verkeersveiligheid?

Door: redactie

4/05/17 - 16u53 Bron: vtmnieuws.be

Gisteren, woensdag 3 mei, trok Qmusic-dj Maarten Vancoillie naar een school in Zeebrugge om de tweede Plezante Premie uit te reiken. Docente Lies Vanhulle uit Maldegem krijgt 3000 euro voor haar droomproject 'A High Five For a Safe Drive': het uitbrengen van strips voor verkeersveiligheid van en voor jongeren. Lies maakte namelijk samen met haar leerlingen een stripverhaal over veiliger rijden. De strip behandelt verschillende onderwerpen die met verkeer te maken hebben, zoals het aandoen van een gordel. Met de Plezante Premie zal ze hun verhaaltjes professioneel laten drukken en verspreiden, met een harde cover, meer plaatjes en nog meer verhalen. De Plezante Premie werd uitgereikt door juryvoorzitter Hans Bourlon, samen met luisteraars Evelien, Robbe en Matthias. De bekendmaking van de winnaar gebeurde in het programma van Qmusic-avondspitsduo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe. Maarten ging zelf meteen na de uitzending op pad om de Plezante Premie persoonlijk te gaan overhandigen aan Lies. Sinds dinsdag 2 mei beslist een jury van Qmusic-luisteraars, bijgestaan door juryvoorzitters Hans Bourlon, Véronique Leysen en An Lemmens, welke projecten een Plezant Premie verdienen en dat doen ze tot en met 12 mei. De projecten waar ze elke dag uit kunnen kiezen worden voorgesteld in de ochtendshow bij Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen. Iedereen kan nog steeds een project indienen en zich inschrijven voor de jury via Qmusic.be en via de Q-app.