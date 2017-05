E34 in Zelzate versperd door vrachtwagen in de middenberm: "Blijf er weg"

Bewerkt door: ADN

4/05/17 - 15u10

© Twitter Verkeerscentrum.

De E34 in het Oost-Vlaamse Zelzate is deze namiddag volledig afgesloten in de richting van Knokke nadat een vrachtwagen in de middenberm belandde. De hinder zal nog geruime tijd aanslepen, zegt het Vlaams Verkeerscentrum. De vrachtwagen moet met een speciale kraan uit de middenberm gehaald worden.